Верховная Зрада: в Google Maps переименовали украинский парламент

Неизвестные переименовали здание украинского парламента в сервисе Google Maps в "Верховную Зраду".
На это обратил внимание депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко, опубликовав соответствующий скриншот.
"Сначала не поверил, думал фотошоп. Но нет, это действительно правда - Верховная Зрада Украины, на всех экранах Google Map Украины", - написал он в комментарии.
Отметим также, что по состоянию на утро вторника, 23 октября, Google новое название Верховной Рады пока не исправил.
Напомним, что в 2017 году пользователи Google Maps переименовали здание бывшего парламента в оккупированном РФ Крыму в "Державну зраду".
Журнал Новое Время №38
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