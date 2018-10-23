23 октября 2018, вторник

Верховная Зрада: в Google Maps переименовали украинский парламент

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Google
Скриншот

Google "Верховную Зраду" пока не исправил

Неизвестные переименовали здание украинского парламента в сервисе Google Maps в "Верховную Зраду".

На это обратил внимание депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко, опубликовав соответствующий скриншот.

"Сначала не поверил, думал фотошоп. Но нет, это действительно правда - Верховная Зрада Украины, на всех экранах Google Map Украины", - написал он в комментарии.

Отметим также, что по состоянию на утро вторника, 23 октября, Google новое название Верховной Рады пока не исправил.

Напомним, что в 2017 году пользователи Google Maps переименовали здание бывшего парламента в оккупированном РФ Крыму в "Державну зраду".

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