Верховная Рада ужесточила ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения

Верховная Рада проголосовала за законопроект, ужесточающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно документу, езда в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

За повторное правонарушение предусмотрен штраф в размере 51 тысяча гривен с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.

Для сравнения, сейчас сумма штрафа равна 10,2 тыс. грн, а нетрезвых водителей лишают прав на год.