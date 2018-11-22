22 ноября 2018, четверг

Верховная Рада ужесточила ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения

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Вождение в состоянии алкогольного опьянения будет караться штрафами
Фото: Chongwah/Flickr

Вождение в состоянии алкогольного опьянения будет караться штрафами

Верховная Рада проголосовала за законопроект, ужесточающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно документу, езда в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. 

За повторное правонарушение предусмотрен штраф в размере 51 тысяча гривен с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.

Для сравнения, сейчас сумма штрафа равна 10,2 тыс. грн, а нетрезвых водителей лишают прав на год.

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