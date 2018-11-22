Верховная Рада ужесточила ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения

Верховная Рада проголосовала за законопроект, ужесточающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.
Согласно документу, езда в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
За повторное правонарушение предусмотрен штраф в размере 51 тысяча гривен с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.
Для сравнения, сейчас сумма штрафа равна 10,2 тыс. грн, а нетрезвых водителей лишают прав на год.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования