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Верховная Рада уравняла в правах бойцов ОУН-УПА с участниками боевых действий

Сегодня, 16:28
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Законом предоставлен статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в ХХ веке

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты для усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке .

Эта информация содержится на официальной странице ВРУ в Twitter.

Законом предоставлен статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в ХХ веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь, Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделениях Организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Теги:   Украина УПА Верховная Рада

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