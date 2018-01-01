Верховная Рада уравняла в правах бойцов ОУН-УПА с участниками боевых действий Сегодня, 16:28 19 Цей матеріал також доступний українською Законом предоставлен статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в ХХ веке

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты для усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке .

Эта информация содержится на официальной странице ВРУ в Twitter.

#Рада8 приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" для усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке " #ЗП8519

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Законом предоставлен статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в ХХ веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь, Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделениях Организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом Министров Украины.