04 июля 2018, среда

Верховная Рада сделала шаг к существенному ужесточению наказания за пьяные ДТП

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Нетрезвого водителя, который сбил человека, предлагают наказывать 10 годами заключения
Фото: pixabay.com

Нетрезвого водителя, который сбил человека, предлагают наказывать 10 годами заключения

Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект №7064, который существенно ужесточает наказание для нетрезвых водителей, совершивших смертельное ДТП.

 

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса отдельной статьей 286-1, которая должна регулировать наказания за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Нарушителей предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет.

Если несмотря на запрет человек сел за руль, его могут посадить на срок до пяти лет с лишением права водить пожизненно.

Сейчас статья 286 УК не предусматривает отдельного наказания за нетрезвое вождение.

Самое тяжелое наказание для водителей, из-за действий которых пострадал или погиб один человек, сейчас заключается в ограничении свободы на срок до трех лет с возможностью лишения прав.

Водителей, которые сбили нескольких человек, сейчас могут осудить к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав или без.

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