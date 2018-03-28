Верховная Рада расширит список объектов, куда будет запрещено заходить с оружием

В зданиях госструктур уже сейчас проходят проверки, сказала Луценко

Верховная Рада планирует расширить перечень объектов, куда будет запрещено заходить с оружием.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко.

"Например, на почте, на вокзалах, на серьезных стратегических объектах, которые и так охраняются, проходить туда с собственным оружием будет запрещено собственно для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов", - сказала она.

По словам Луценко, сейчас в зданиях госструктур проводятся проверки в поисках незаконно пронесенного оружия.

"Ходят парни с собаками и спрашивают, можно ли зайти к вам в кабинет, можно ли открыть…они смотрят, проверяют, собака нюхает. Это нормальное явление, к этому нужно относиться очень спокойно", - добавила она.

Напомним, президент Петр Порошенко 21 марта подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания, где работают Верховная Рада, президент, правительство и другие органы государственной власти. Депутатов в ВР планируют пропускать через рамки металлоискателей.