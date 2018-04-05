Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе

В четверг, 5 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский закон о дипломатической службе.

За законопроект №7322 проголосовали 276 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что основной задачей законопроекта является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы.

Реализация положений закона потребует 62,6 млн грн дополнительных расходов из государственного бюджета, в частности на неотложную медицинскую помощь или медицинское страхование во время заграничных командировок, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за мужа или жену дипломата и на получение дошкольного и общего среднего образования детьми работников дипслужбы во время командировки родителей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что принятый закон имеет целью создание современной европейской дипломатической службы, которая будет функционировать для защиты национальных интересов Украины и ее граждан в сфере международных отношений.