Верховная Рада приняла закон о бюджете на 2019 год

Сегодня, 23 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год.

Как передает Укринформ, документ поддержали 240 нардепов.

Бюджетом на 2019 предусмотрено 1,112 триллиона расходов и 1,026 триллиона доходов. Размер дефицита составляет 89,99 миллиарда гривен.

В частности, бюджет предусматривает:

198 млрд гривен на социальную сферу (из которых 167 млрд - на покрытие дефицита Пенсионного фонда)

98 млрд на здравоохранение;

115,2 миллиарда на образование;

102,4 миллиарда на оборону;

145,2 миллиарда гривен на выплату государственных долгов.

Минимальную зарплату с 1 января хотят повысить до 4173 грн, в почасовом размере – до 25,13 грн. Также предусмотрели индексацию зарплат бюджетникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2019 года будет равен 1853 грн, с 1 июля -1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее официальной публикации.

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