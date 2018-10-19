Рада приняла проект бюджета-2019. Какой курс доллара и минимальная зарплата заложены

В зале присутствовал премьер-министр страны Гройсман и призвал депутатов внести все поправки до начала декабря

18 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Курс гривны, заложенный в госбюджете, будет составлять 29,40 грн за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 12% и будет составлять 4 тыс. 173 грн, инфляция - 7,4%. И.о. министра финансов Оксана Маркарова, которая представила законопроект в парламенте, заявила, что главный финансовый документ сбалансирован. Тем не менее, в него еще будут вноситься изменения, добавила Маркарова.

Как будут распределены бюджетные средства

Согласно проекту бюджета, рост доходов заложен на 9% по сравнению с этим годом, до 1 трлн 700 млрд грн. В то же время расходы составят 1 трлн 840 млрд грн, что на 10% больше, чем в этом году. Среди рекордсменов - система образования, более 242 млрд грн, в частности, 1 млрд на реформу новой украинской школы.

На МВД предусмотрено на 20 млрд грн больше, чем в этом году

А также сектор нацбезопасности и обороны. Здесь расходы составят почти 210 млрд грн. К тому же военным обещают повысить зарплаты - минимальная 10 тыс. грн.

На финансирование Министерства внутренних дел предусмотрена сумма более 71 млрд грн, что почти на 20 больше, чем в этом году. На деятельность Генеральной прокуратуры предусмотрена почти та же сумма, что и в этом году - чуть более 7 млрд грн.

Обещают чиновники продолжить реформу медицины. В систему здравоохранения заложено более 92 млрд грн. Это на 9,5 млрд больше, чем годом ранее. Также в бюджете предусматривается введение программы дотаций сельскохозяйственным предприятиям.

Всего на поддержку агропромышленного комплекса планируют направить почти 7 млрд грн. На 8 млрд больше, чем в этом году, выделят на дороги. Всего на дорожную инфраструктуру направят 56 млрд. В бюджете также предусмотрено увеличение финансирования местных бюджетов на 40 млрд грн.

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На культуру планируют потратить почти 5,5 млрд, из которых 1 млрд - на производство новых фильмов, еще 2 млрд - на модернизацию шахт и 1,5 млрд - в Фонд энергоэффективности. Дефицит Пенсионного фонда увеличится до рекордных 166 млрд грн.

Урезали общественное вещание

В проекте госбюджета на 2019 год были уменьшены расходы в нескольких сферах. В частности, урезали бюджет общественного вещания и Фонда регионального развития, сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Сергей Мельник, сообщает РБК Украина. Он добавил, что 816 млн грн от общественного вещания передали на медицину.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко сказала, что есть все шансы на то, что основной финансовый документ будет принят вовремя, а не как всегда под новый год, считает Репко. По ее словам, в бюджет даже заложили детенизацию экономики.

"Там заложен рост средней заработной платы - это тоже довольно реалистично. Ничего заоблачного там не предусмотрено", - сообщила Репко.

Проект государственного бюджета получил более 2 тыс. предложений от народных депутатов, сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко, заместитель главы комитета по вопросам бюджета Сергей Мельник. К слову, в прошлом году поправок насчитывалось вдвое больше.

Транш МВФ

Спешка с принятием бюджета связана с Международным валютным фондом, отметил народный депутат от Самопомичи Руслан Семенуха.

На следующий транш Украина может рассчитывать лишь после окончательного принятия госбюджета. И не просто принятие, а именно такого варианта, который удовлетворил бы МВФ.

Ведь бюджет, как и цены на газ, - ключевые обязательства, которые пообещала выполнить Украины. Роман Семенуха рассказал, что есть замечания по макроэкономическим показателям.

На транш от Валютного фонда Украина может рассчитывать лишь после окончательного принятия госбюджета

В частности, вызывают вопросы показатели инфляции и наполнение доходной части. Под большим вопросом и поступления 100 млрд грн от борьбы с контрабандой на таможне, которую обещали премьер Владимир Гройсман и глава МВД Арсен Аваков, добавил депутат.

"По расходной части увеличения 23-25%. Увеличение финансирования МВФ, СБУ. Критически мало закладывается на образование, медицину. Полностью проигнорировано предложение по молодежному кредитованию", - отметил Семенуха.

В этом году госбюджет Украины за 9 месяцев получил почти 94 млрд грн, сообщили в Счетной палате.

Дисбаланс

Проект государственного бюджета получил более 2 тыс. предложений от народных депутатов, сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко, заместитель главы комитета по вопросам бюджета Сергей Мельник.

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К слову, в прошлом году поправок насчитывалось вдвое больше. По его словам, комитет видит дополнительный ресурс для бюджета в размере около 15 млрд грн.

Это и поступления от налога на прибыль, рентная плата, акцизы, таможенные пошлины. По расходам депутат отметил, что не учтено определенные финансы в образовании, медицину.

"Много предложений несбалансированных", - сказал Мельник.