23 ноября 2018, пятница

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс

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Перед принятием документ рассматривался за закрытыми дверьми в налоговом комитете ВР около шести часов
Фото: Пресс-служба ВР

Перед принятием документ рассматривался за закрытыми дверьми в налоговом комитете ВР около шести часов

В ночь на 23 ноября Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которые уточняют порядок администрирования и повышают ставки ряда налогов и сборов для балансирования государственного бюджета, передает РБК-Украина.

За законопроект № 9260 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов проголосовали 236 народных депутатов.

"Большинство из поправок связаны с тем, что мы на протяжении года мало рассматривали законопроектов с изменениями в Налоговый кодекс", – отметила в ходе представления документа в парламенте глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Документом предлагается снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро.

"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро", - говорится в пояснительной записке к закону.

Также депутаты поддержали поправку в законопроект, которая продлевает льготные ставки налога на добавленную стоимость для электромобилей до 2022 года.

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов.

Также увеличиваются ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Перед принятием документ рассматривался за закрытыми дверьми в налоговом комитете ВР около шести часов. В зале документ также вызвал много вопросов и был проголосован только после ряда попыток.

Далее Верховная Рада перешла к рассмотрению проекта госбюджета-2019.

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