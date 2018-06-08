Верховная Рада одобрила создание Высшего антикоррупционного суда. Что вызвало у депутатов больше всего споров

Верховная Рада одобрила решение о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАС) 315 голосами народных депутатов, то есть конституционным большинством. Подробности - в сюжете Радио НВ.

Документ представил президент Петр Порошенко. Он назвал решение, принятое Радой, "историческим" и поблагодарил депутатов за поддержку его законопроекта. Порошенко подчеркнул, что инстанцию ​​надо создать как можно быстрее.

"Я хочу обратиться к правительству и министерству финансов, чтобы открыть финансирование по созданию Антикоррупционного суда. Я хочу обратиться к международным организациям, которые уже сейчас должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей соответствующих кандидатов в Совет международных экспертов, которые будут играть основоположную роль в формировании суда вместе с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) ", - сказал Порошенко.

Ночное заседание: ВККС vs Совет международных экспертов

Перед голосованием законопроект рассмотрел комитет по вопросам правовой политики. Заседание продолжалось почти два часа. На нем присутствовали представители фракций и члены комитетов.

В НАБУ отметили, что за Антикоррупционный суд депутаты голосовали под давлением общества и международных партнеров

Председатель профильного комитета Руслан Князевич рассказал о положениях закона, которые вызвали больше всего споров.

"По инициативе не менее трех членов общественного совета международных экспертов вопрос соответствия любого кандидата на должность судьи Высшего антикоррупционного суда рассматривается на специальном совместном заседании ВККС и общественного совета международных экспертов. Решение о соответствии такого кандидата критериям принимается большинством от общего состава при условии, что за него проголосовали не менее половины членов общественного совета международных экспертов", - отметил Руслан Князевич.

Несколько народных депутатов в кулуарах парламента сообщили, что основным дискуссионным вопросом по этому законопроекту была роль международных экспертов. Но ночью была продумана формулировка, которая больше всего соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Оживленные ночные обсуждения велись именно вокруг вопроса общего голосования.

Судей будет назначать ВККС подавляющим большинством голосов

Вопрос согласовывался так, чтобы не было конфронтации между международными экспертами и Высшей квалификационной комиссией судей, заявил бывший министр иностранных дел Грузии и дипломат Георгий Вашадзе.

"У них есть три голоса - 50% должны проголосовал за, для того чтобы этот кандидат продолжил участие в конкурсе. Мы подняли роль международных экспертов. Как сейчас ВККС назначает кандидатуру? Простым большинством! Главный вопрос - какова роль будет в международных экспертов. И три из них [со склада в шесть человек] должны согласиться, чтобы кандидат продолжил участие. Об этом нигде никогда никто не говорил. В том числе в законе, который был зарегистрирован в прошлом году", - сообщил Вашадзе.

НАБУ частично передаст полномочия

Принятие закона об Антикоррупционном суде - это только первый шаг на пути к созданию этого института, отметил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Совет международных экспертов - высшая инстанция из шести человек

Во время голосования в Верховной Раде он отметил, что рисков на пути формирования Антикоррупционного суда будет еще много.

"Радоваться очень рано, еще нет финального текста этого закона. Мы знаем, что в парламенте иногда тексты выходят совсем не те, за которые проголосовали. Во-вторых, это лишь небольшой шаг к тому, чтобы создать независимую антикоррупционную судебную организацию, которая даст ответы по тем делам, которые расследует НАБУ. Необходимо отметить, что был также элемент торга в парламенте - если бы не поставили вопрос о назначении аудитора НАБУ, то не было бы и голосования за Антикоррупционный суд. Был такой определенный политический компромисс", - рассказал Сытник.

Какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд

Антикоррупционный суд, как известно, будет рассматривать коррупционные дела, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро. Суд будет рассматривать дела по существу, а также станет апелляционной инстанцией.

Согласно закону, подбором антикоррупционных судей будет заниматься общественный совет международных экспертов, состоящий из шести человек. Международный совет экспертов совместно с ВККС имеет право накладывать вето на сомнительных кандидатов. Экспертов в состав совета будут определять люди из международных организаций, которые имели опыт правоохранительной или судейской работы за рубежом. На должности самых антикоррупционных судей смогут претендовать судьи, адвокаты и ученые. Кандидаты с судейским опытом будут иметь приоритет при отборе.

Совет международных экспертов будет состоять из людей, которые имели опыт правоохранительной или судейской работы за рубежом

Дела нельзя будет передавать на рассмотрение другого суда. Исключение - те дела, которые рассматривались в других судах до создания антикоррупционного. Всем антикоррупционным судьям будут оказывать круглосуточную охрану. Если они попросят, то такую ​​охрану предоставят и членам их семей, а также просто близким людям.

ВАС будет действовать как суд высшей инстанции. Апелляции будет рассматривать полностью отдельная апелляционная палата этого же суда. Кассационной инстанцией останется кассационный суд Украины. Антикоррупционный суд заработает после того, как для него выберут 35 судей, 10 из которых должны быть судьями апелляционной палаты.

Почему Антикоррупционный суд заработает не сразу

За Антикоррупционный суд депутаты голосовали под давлением общества и международных партнеров, поэтому риски, которые стояли на пути создания независимого антикоррупционного института, никуда не исчезли, добавил глава НАБУ.

Не следует доверять заявлениям президента относительно быстрого создания Антикоррупционного суда, отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Антикоррупционным судьей сможет также стать адвокат или ученый

Он отметил, что процесс оптимально может длиться от 9 месяцев до года. Поэтому ожидается, что полноценная работа начнется летом следующего года, после президентских выборов. Порошенко держить ритм, однако Ярослав Юрчишин не видит, как можно ускорить процедуру.

"Особенно учитывая роль международников, которые явно будут стремиться выбрать лучших, а не любого. Это положительно, что в таком угаре победы все хотят, чтобы суд уже завтра заработал, но реальность вносит свои коррективы, переживать не надо. А политики всегда будут поднимать ставки, всегда будут говорить, что вот, мы уже приняли закон, борьба с коррупцией закончилась. Вот-вот - и у нас коррупция исчезнет. Мы уже это слышали неоднократно, до этого просто надо относиться, как к очередной попытке политиков выдать желаемое за действительное", - сказал Юрчишин.

Венецианская комиссия поприветствовала принятие закона об Антикоррупционном суде в Украине. Этот шаг свидетельствует о готовности продолжать реформы, отметил в своем заявлении президент комиссии Джанни Букиккио. Создание Антикоррупционного суда является требованием к Украине со стороны западных партнеров и Международного валютного фонда, в том числе и для получения следующих траншей кредитов и финансовой помощи.