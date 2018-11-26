Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года

Народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

За проголосовали 298 нардепов.

Ранее, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты намерены проголосовать за постановление о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года сразу после голосования за введение военного положения в стране.

Ранее парламент поддержал указ преиздента о введении военного положения (ВП) в граничащих с РФ областях Украины. Глава государства заявлял, что Совбез рекомендовал вводить ВП на 60 дней, но он сократил этот срок до 30 дней. Он пояснил, что таким образом хочет избежать полических спекуляций. Оппоненты Порошенко предполагали, что ВП вводится, чтобы отменить выборы из-за низкого рейтинга президента.

"СНБО рекомендовал сегодня ввести мне военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на тридцать дней. Для чего? А чтобы военное положение никоим днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", - сказал глава государства.