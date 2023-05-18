Предыдущие суды поддержали рейдеров. Жеваго мог дать взятку в $2,7 миллиона главе Верховного суда за законное решение — журналист 18 мая, 16:22 Константин Жеваго отрицает свою причастность к взятке Всеволоду Князеву (Фото:Александр Медведев / NV)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV рассказал, что украинский олигарх Константин Жеваго мог дать взятку главе Верховного суда Всеволоду Князеву в размере $2,7 миллиона за то, чтобы он принял законное решение, которое не приняли все суды предыдущих инстанций.



«То, что случилось в суде, касалось того, что рейдеры хотели фактически отжать у него его Полтавский ГОК — горно-обогатительный комбинат (ГЗК — укр.). Это фундаментно основная компания, которая сделала Жеваго миллиардером», — заявил Николов в эфире Radio NV.

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Журналист назвал ситуацию со взяткой Князеву «трагикомической».

«Детективы НАБУ говорят, что глава Верховного Суда Князев взял эту миллионную взятку для того, чтобы принять решение в пользу Жеваго, который судится с рейдерами, отжимающими у него этот Полтавский ГОК. Почему он вообще судится в Верховном Суде? Прошел все инстанции. Потому что перед этим апелляционный суд, низшей инстанции, принял решение в пользу рейдеров. И вот мои знакомые юристы, которые уже успели ознакомиться со всеми этими решениями, пришли к выводу, что в Верховном Суде он получил законное решение», — рассказал он.

Николов отметил, что давать взятку не пришлось бы, «если бы взятку не требовала сторона, которая решает, то есть суд».

По словам журналиста, если ситуация такая, как ее описали детективы НАБУ, Жеваго был вынужден заплатить взятку, потому что «суд не хотел принимать законное решение, или просто увидели для себя возможность, как говорится, „а почему бы не подоить лоха“, „без лоха и жизнь плоха“».

Он предположил, что для того, чтобы суды предыдущих инстанций приняли решение в пользу рейдеров, «могло быть политическое указание».

Николов добавил, что в таком случае у правоохранителей должны были бы возникнуть вопросы к судам предыдущих инстанций, но этого не произошло.

15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде чиновникам суда «за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

18 мая Высший совет правосудия дал согласие на содержание Князева под стражей.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.