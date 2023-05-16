Верховный суд созывает внеочередное заседание пленума из-за «событий вокруг Князева» 16 мая, 07:15 Верховный суд (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пленум Верховного суда соберется на внеочередное заседание во вторник, 16 мая, «в связи с событиями, которые происходят вокруг» его главы Всеволода Князева и на фоне сообщений о разоблачении в ВС масштабной коррупционной схемы.



Об этом заявила пресс-служба суда.

Время заседания обещают сообщить вскоре. Аккредитация СМИ начнется в 11:00.

Национальное антикоррупционное бюро анонсировало брифинг руководителей НАБУ и САП, который состоится в 12:00.



Видео дня

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что глава Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП. Также писали о его задержании. Позже антикоррупционные органы заявили, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном суде», не назвав имен фигурантов.

Источник ZN.UA также сказал, что взятку Князеву дали люди, которые «выступали за решение суда в пользу Константина Жеваго .

Князева избрали главой Верховного суда в конце октября 2021 года. С 2017-го занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.

