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Верховный суд отменил люстрацию экс-главы ВСЮ Колесниченко, фигурирующего в «черной бухгалтерии» ПР

Вчера, 14:28
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Верховный суд отменил люстрацию экс-главы ВСЮ Колесниченко, фигурирующего в «черной бухгалтерии» ПР - фото

OpenRoadPR/pixabay

Колесниченко уволили с должности главы Высшего совета юстиции 24 мая 2017 года

В понедельник, 27 мая, кассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение в рамках люстрации бывшего главы Высшего совета юстиции, судьи Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимира Колесниченко.

Об этом у себя в Facebook заявил его адвокат Андрей Федур.

При этом он добавил, что данное решение еще будет обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Отметим, что Колесниченко фигурирует в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Согласно данным следствия, в документах за январь-февраль 2010 года там присутствуют записи о получении им более $12 млн.

Напомним, Колесниченко был уволен в рамках выполнения закон Об очищении власти 24 мая 2017 года.

Теги:   "Черная бухгалтерия" Партии регионов Коррупция Люстрация Судья

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