Верховный суд отменил люстрацию экс-главы ВСЮ Колесниченко, фигурирующего в «черной бухгалтерии» ПР
В понедельник, 27 мая, кассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение в рамках люстрации бывшего главы Высшего совета юстиции, судьи Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимира Колесниченко.
Об этом у себя в Facebook заявил его адвокат Андрей Федур.
При этом он добавил, что данное решение еще будет обжаловано в Большой палате Верховного суда.
Отметим, что Колесниченко фигурирует в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.
Согласно данным следствия, в документах за январь-февраль 2010 года там присутствуют записи о получении им более $12 млн.
Напомним, Колесниченко был уволен в рамках выполнения закон Об очищении власти 24 мая 2017 года.