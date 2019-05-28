Верховный суд отменил люстрацию экс-главы ВСЮ Колесниченко, фигурирующего в «черной бухгалтерии» ПР Вчера, 14:28 Цей матеріал також доступний українською OpenRoadPR/pixabay Колесниченко уволили с должности главы Высшего совета юстиции 24 мая 2017 года OpenRoadPR/pixabay

В понедельник, 27 мая, кассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение в рамках люстрации бывшего главы Высшего совета юстиции, судьи Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимира Колесниченко.

Об этом у себя в Facebook заявил его адвокат Андрей Федур.

При этом он добавил, что данное решение еще будет обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Отметим, что Колесниченко фигурирует в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Согласно данным следствия, в документах за январь-февраль 2010 года там присутствуют записи о получении им более $12 млн.

Напомним, Колесниченко был уволен в рамках выполнения закон Об очищении власти 24 мая 2017 года.