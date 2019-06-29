Верховный суд отклонил иск об отмене регистрации Бойко на выборах в Раду
Верховный суд отказал в удовлетворении иска с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии Оппозиционная платформа — За жизнь.
Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе партии.
«Сегодня Верховный суд отклонил очередную жалобу … с требованием отменить регистрацию основателя Оппозиционной платформы — За жизнь, кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит », — говорится в сообщении партии.
Напомним, 20 июня ЦИК зарегистрировала список политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь.
Было зарегистрировано 182 кандидата от политической силы.
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.