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Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Верховный суд отклонил иск об отмене регистрации Бойко на выборах в Раду

Вчера, 20:33
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Оппозиционная платформа

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит

Верховный суд отказал в удовлетворении иска с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня Верховный суд отклонил очередную жалобу … с требованием отменить регистрацию основателя Оппозиционной платформы — За жизнь, кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит », — говорится в сообщении партии.

Напомним, 20 июня ЦИК зарегистрировала список политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Было зарегистрировано 182 кандидата от политической силы.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Теги:   Парламентские выборы Верховный суд Украины Юрий Бойко

Спецтема   Выборы в Раду

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