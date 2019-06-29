Верховный суд отклонил иск об отмене регистрации Бойко на выборах в Раду Вчера, 20:33 1115 Цей матеріал також доступний українською Оппозиционная платформа Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит Оппозиционная платформа

Верховный суд отказал в удовлетворении иска с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии Оппозиционная платформа — За жизнь.



Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе партии.



«Сегодня Верховный суд отклонил очередную жалобу … с требованием отменить регистрацию основателя Оппозиционной платформы — За жизнь, кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит », — говорится в сообщении партии.

Напомним, 20 июня ЦИК зарегистрировала список политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Было зарегистрировано 182 кандидата от политической силы.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.