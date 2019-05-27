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Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады

Сегодня, 17:54
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Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады - фото

Андрей Товстыженко/ZN.UA

Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение такого дела не относится к юрисдикции Верховного суда.

«Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда», — говорится в сообщении.

Решение Верховного суда принято по одному из трех исков, поданных против президентского указа.

В отклоненном деле № 9901/275/19 истец указывает на нарушения его прав как избирателя, который участвовал в парламентских выборах 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе Рады.

По мнению истца, проведение досрочных выборов 21 июля препятствует его планам на отдых и участие в выборах народных депутатов, как и планировалось, осенью.

Решение Верховного суда может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

В Верховный суд подали три заявления о признании незаконным указа о роспуске Верховной Рады.

Теги:   Владимир Зеленский Верховная Рада Верховный суд Украины

Спецтема   Выборы в Раду Зеленский — новый президент

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