Верховный суд отказался признать незаконным назначение Богдана главой Администрации президента Вчера, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Андрей Богдан Пресс-служба АП

Верховный суд отказался открывать производство по иску общественной организации Общественный люстрационный комитет, которая оспаривала назначение Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Верховном суде заявили, что отказали истцу, мотивируя тем, что «право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят либо прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается».

В суде подчеркнули, что поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Богдана главой АП, такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Позже он заявил, что прекратил адвокатскую деятельность.

Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП.

Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Сам глава АП заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.