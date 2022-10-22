Верховной Раде предложили признать Беларусь временно оккупированной страной 22 октября, 18:08 Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной.



Соответствующий проект размещен на сайте ВР под номером 8147.



Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.



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Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Facebook объяснил важные моменты, которые есть в постановлении. В частности:



обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией;

лишение правительства Лукашенко международной правосубъектности;

прекращение участия Беларуси в международных организациях (ООН, МВФ и т.п.);

призыв синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве оффшорной зоны.

«Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только выполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим!», - подчеркнул депутат.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.



15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.



По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.



Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

