Верховная шарада. Выборы президента станут прелюдией к более важному событию - парламентской кампании Вчера, 21:47 630 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Автор Максим Бутченко

Президентские выборы станут прелюдией к более важному событию - осенней парламентской кампании. Именно ее итог покажет, чем займется новый глава государства: бессмысленной войной с депутатами или воплощением в жизнь своих планов. Эксперты уверены, что вероятность первого варианта заметно выше

В

осседающий в кресле спикера Верховной рады Олег Ляшко, глава Радикальной партии собственного имени, приглашает депутатов занять свои места в зале. В этот момент по правую руку от него усаживается Александр Вилкул, лидер Оппозиционного блока и первый вице-спикер.

На зов спикера медленно сходятся народные избранники, большинство из которых ищут глазами “дирижера” парламента - вприпрыжку вбегающего в помещение под куполом Владимира Зеленского. Он не просто депутат, но еще и лидер коалиции, состоящей из его партии Слуга народа, Батькивщины и радикалов.

В этот момент в зале появляется Юлия Тимошенко, лидер той самой Батькивщины, и занимает специальное место в президиуме под штандартом, предназначенное исключительно для главы государства.

Все вышеописанное - не страшный сон нынешнего президента Петра Порошенко, а наиболее вероятная картинка из жизни той Рады, которая появится на свет осенью 2019‑го, после парламентских выборов.

Предстоящее весной этого года голосование за претендентов на пост главы государства за­тмило в умах электората осеннюю кампанию по избранию де­путатов. Но политики и аналитики помнят и думают о ней постоянно. Потому что президент может быть только один, а в парламент проходят более четырех сотен человек. И именно они определят, чем будет заниматься новоизбранный глава государства - сражаться с непокорной ВР или реализовывать с ее помощью собственную программу.

Украина - парламентско-президентская республика, и стабильное большинство депутатов не только обеспечивает прохождение важных для президента законопроектов, но и утверждает премьера со всеми министрами. Может также отправить Кабмин в отставку, не одобрив его программу действий.

Эксперты склоняются к тому, что глаголы “убрать”, “не одобрить” и подобные станут определяющими для депутатов образца 2019 года. Уже хотя бы потому, что новый - девятого созыва - парламент будет пестрым во всех смыслах.

“Следующая Рада будет гораздо более раздробленной, чем нынешняя. Найти консенсус будет тяжело - вокруг одни популисты”, - уверен политолог Владимир Фесенко.

Он не приводит подробный список популистов. Но пока, если основываться на данных декабрьского социологического исследования группы Рейтинг, в ВР попадают шесть партий: Батькивщина с рейтингом 21,7%, Слуга народа, которую поддерживают 12,4% опрошенных, Блок Петра Порошенко (БПП) с показателем 9,6%, “чистый” Оппоблок (без Юрия Бойко и Ко) - 9,5%, Гражданская позиция Анатолия Гриценко (7,8%) и Радикальная партия (6,5%).

Парламентарии от партий сформируют лишь половину списочного состава Рады, остальные места в сессионном зале займут мажоритарщики. И там, по мнению экспертов, соберется еще более неоднозначная компания, чем нынче.

Сколотить из всей этой разношерстной массы устойчивое парламентское большинство (минимум 226 мандатов) будет невероятно сложной задачей. Особенно если весной 2019‑го президентом изберут не Тимошенко или Порошенко, а кого‑либо из новых политиков.

Владимир Зеленский уже примерил на себя образ президента. Но в будущей Раде он вполне может сыграть роль лидера коалиции / Фото: Слуга Народа via Facebook





Безрадостная Рада

О

ключевой роли ВР в деле нормальной работы главы государства хорошо знает Тимошенко: именно она, будучи премьер-министром после Оранжевой революции, устроила президенту Виктору Ющенко вырванные годы, воспользовавшись поддержкой Рады.

Недаром сегодня глава Батькивщины, лидирующая (но без гарантии избраться уже в первом туре) в гонке за кресло нового хозяина Банковой, готовится не только к весенним, но и к осенним выборам.

Партийная структура Леди Ю уже начала обрабатывать электорат, - в частности, в Киеве местные ячейки обзванивают избирателей, поздравляя их от имени шефини с прошедшими праздниками.

У самой Тимошенко на парламентские выборы серьезные виды: она грозится заменить должность президента на некоего канц­лера и заявляет о готовности усилить роль Рады.

По словам Алексея Рябчина, депутата фракции Батькивщины, Тимошенко постарается изменить систему голосования перед парламентскими выборами. Речь о том, что сейчас в Украине действует норма, согласно которой в Раду 50% депутатов избираются по спискам политсил, а остальные - по мажоритарным округам. Но бывшая узница Качановской колонии намерена сделать все, чтобы выборы прошли исключительно по открытым партийным спискам, без мажоритарщиков.

“Ведь нынешняя власть, когда проиграет, будет пытаться спрятаться от ответственности, пройдя в Раду по мажоритарке”, - говорит Рябчин.

Батькивщина и в системе нынешних правил чувствует себя неплохо: в ВР этого созыва у Тимошенко и Ко насчитывается 20 мандатов, а после осенних парламентских выборов это представительство (с учетом нынешней социологии) легко увеличится до 72 мест. С такой поддержкой Леди Ю, по мнению политолога Петра Олещука, смогла бы создать коалицию с радикалами и партией Слуга народа, включив в нее беглецов из БПП.

Если же Тимошенко провернет фокус с открытыми списками, фракция ее имени разрастется примерно до 136 членов, а зависимость от союзников уменьшится.

Фесенко уверен: если Леди Ю выиграет президентские выборы, она попытается упразднить пост главы государства, введет норму, согласно которой коалицию в Раде будет формировать партия - победительница выборов, взамен отдав оппозиции доступ к важным парламентским комитетам. И тем самым возьмет ВР и власть в стране под свой контроль.

До выборов в Раду провести подобные изменения можно двумя способами: изменив Конституцию или проведя референдум. “Но все эти варианты тяжеловыполнимы, поэтому Тимошенко пойдет ва-банк уже после выборов в ВР, благо ее фракция может стать самой большой”, - говорит Фесенко.

Причем трансформировать парламент под себя Леди Ю будет при любом итоге президентских выборов.

Главный - по социологии, а не по возможностям - противник Тимошенко на президентских выборах, Владимир Зеленский, о парламентских выборах тоже думает. Вроде бы.

Его партия Слуга народа - вроде бы - ищет актив на местах. Но это - вроде бы - все, что можно сегодня сказать об активности существующего лишь на бумаге политического проекта.

Однако в парламент шоумен вполне может завести (даже без особых усилий) от 41 до 78 человек. Этого более чем достаточно для того, чтобы сам Зеленский (если он не возьмет верх на президентских выборах) получил золотую акцию в будущей провластной коалиции, кто бы ее ни организовывал.

Эксперты уверены: если создатель Квартала, к которому благосклонен миллиардер Игорь Коломойский, все же станет президентом, Украина превратится в чисто парламентскую республику. Потому что при слабом главе государства олигархи, курирующие Раду, сговорятся - и начнут, по мнению Фесенко, планомерно лишать хозяина Банковой полномочий.

В чем‑то этот сценарий походит на сюжет сериала Слуга народа, с Зеленским-президентом в главной роли. Только, в отличие от телевизионного продукта, реальный Голобородько-Зеленский сломать сопротивление негласных хозяев жизни не сумеет.

А вот Порошенко, главный по политическому весу оппонент Тимошенко, настроен на победу как на весенних выборах, так и осенью.

Народный депутат от БПП Владимир Арьев, отвечая на вопрос НВ о том, какая будет стратегия у блока на выборах, так и ответил: “Победная”.

Соратник президента считает, что их избиратель - человек “патриотический и мыслящий, способный оценивать ситуацию и уже сделанные вещи трезво, а не с подачи политиков, СМИ и активистов, связанных с заинтересованными финансово-промышленными группами”. И таких людей, по его словам, становится все больше и больше. “Поэтому будем привлекать широкие слои”, - заявил Арьев.

Эксперты готовы слегка охладить пыл депутата.

Если Порошенко вновь окажется на Банковой, в парламенте он, по мнению политолога Евгения Магды, вряд ли сможет сформировать большинство. Ведь его фракция с нынешних 135 мандатов сократится до 32–60. И потому главному томосоносцу страны придется собирать в ВР ситуативное большинство под каждое нужное ему решение.

“Порошенко активно будет заниматься политическими маневрами, даже больше, чем сейчас”, - считает Магда.

Его коллега, политтехнолог Виталий Кулик, полагает, что перед парламентскими выборами БПП превратится в новый проект - часть команды уйдет, особенно если президентскую гонку выиграет Тимошенко. Поэтому Порошенко придется усиливать свое представительство в ВР, заведя в сессионный зал киевского мэра Виталия Кличко и его людей. А еще нынешнему гаранту нужно будет взять на себя роль главного оппозиционного лидера. “Тогда Порошенко может претендовать на пост премьера, что сохранит БПП”, - говорит Кулик.

Фото: НВ





Плюс Гриценко

О

ппоблок, держащийся в соц­опросах в фарватере за президентской силой, вероятно, немного нарастит свое представительство в Раде. И произойдет это даже несмотря на трагикомическое расставание части оппоблоковцев, ориентирующихся на миллиардера Рината Ахметова, с Юрием Бойко и условной группой Сергея Левочкина.

Опросы общественного мнения показывают, что очистившийся Оппоблок может с нынешних 38 мандатов прыгнуть примерно до шести десятков.

Результат мог бы быть и лучше, но минус 5 млн избирателей (восток страны и Крым) оппоблоковцам компенсировать некем. При этом на одном электоральном поле с ними будет пастись союз Бойко - Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа - За життя).

Один из лидеров “канонического” Оппоблока Борис Колесников заявил НВ, что его партию беглецы не смогут расколоть, а “свою никчемность в политике они [Бойко - Рабинович] поймут уже на ближайших выборах”. Распространяться о том, как его соратники собираются бороться с раскольниками, он не стал. Но уточнил, что для этой ситуации у ОБ припасена “тайная, но эффективная стратегия”.

В стане их оппонентов с НВ были более откровенны: один из представителей штаба команды Бойко - Рабиновича на условиях анонимности рассказал, что представители “канонического” ОБ - Вилкул, Вадим Новинский - оказались под российскими санкциями, а потому не могут договариваться с Кремлем. “Ахметовская часть Оппоблока теперь как чемодан без ручки: выбросить жалко, а нести тяжело. Отдельно бороться с ними мы не будем. У нас своя повестка: донести до избирателя, что мы единственные кандидаты, способные вернуть мир в Украину”, - сказал собеседник НВ.

Социологи спешат вернуть зажиттистов на землю: эта структура по уровню поддержки не попадает в Раду.

Зато там точно окажется новичок - Гражданская позиция Гриценко, которая на сегодня может рассчитывать на три-четыре десятка мандатов. Впрочем, осенний результат партии сильно зависит от того, что покажет ее лидер весной.

“Если Гриценко только выходит во второй тур, то мы будем в парламенте, - уверен Егор Фирсов, один из ключевых представителей Гражданской позиции. - Наша задача такая: активно работать, чтобы увеличить свое присутствие в регионах, строить партию. Все остальные цели держатся в уме”.

В девятый созыв ВР наверняка попадет и Ляшко со своими радикалами, слегка улучшив свой мандатный зачет с имеющегося сейчас у него 21 мандата до примерно 25–40. Успех во многом обеспечит сам лидер, который уже активно ездит по регионам и массированно спамит электорат через соцсети видеокартинками из собственной приватной жизни с женой, собаками и избирателями.

Этот материал был опубликован в №2 журнала Новое Время от 24 января 2019 года

