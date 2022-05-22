Учли предложения Зеленского. Рада поддержала закон о запрете военной символики РФ

22 мая, 19:24
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Российские военные на бронетехнике с нанесенным на нее символом Z в Мариуполе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные на бронетехнике с нанесенным на нее символом Z в Мариуполе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Верховная Рада в воскресенье, 22 мая, приняла закон о запрете символики, используемой вооруженными силами РФ в войне против Украины. Учли предложения президента.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законе №7214, запрещающем пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима. Решение поддержали 313 нардепов. Как сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк, добавился также запрет общественных организаций, поддерживающих агрессию РФ.

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Ранее Владимир Зеленский ветировал принятие закона и предложил расширить перечень случаев, когда допускается использование указанной символики и не имеет признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима. Речь идет об использовании ее в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах, для научной деятельности, при реконструкции исторических событий, а также в учебниках и других научных и образовательных материалах.

14 апреля парламент принял во втором чтении закон о запрете символики, который используют российские оккупанты в Украине (Z и V), и признание России государством-террористом.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Верховная Рада Нацизм Символика Владимир Зеленский Война России против Украины

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