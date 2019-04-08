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Верховная Рада вернется к статье о незаконном обогащении после языкового закона - Геращенко

Сегодня, 17:01
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Верховная Рада вернется к статье о незаконном обогащении после языкового закона - Геращенко - фото

НВ

В парламенте планируют рассмотрение законопроекта о незаконном обогащении

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что парламент вернется к рассмотрению законопроекта, который возобновляет статью о незаконном обогащении после голосования по языковому закону.

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

“После голосования за законопроект о государственном языке предлагаю внести в повестку дня и рассмотреть законопроект, восстанавливающий в Уголовном кодексе статью о незаконном обогащении”, - сказала она. 

В феврале Конституционный Суд Украины принял решение о признании несоответствующей основному Закону статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Комментируя решение суда в НАБУ отметили, что вынуждены закрыть дела о незаконном обогащении. Введение новой статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение исключает возобновление закрытых расследований, поскольку закон обратной силы не имеет.

Всемирный банк и G7 назвали "крупным поражением" в борьбе с коррупцией решение Конституционного суда.

28 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Теги:   Языковой закон Незаконное обогащение Верховная Рада

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