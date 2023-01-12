Рада расширила права иностранных добровольцев, которые проходят службу по контракту

12 января, 19:44
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Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада в четверг, 12 января, приняла в целом законопроект № 8098 о расширении прав иностранных добровольцев в рядах ВСУ, Нацгвардии и Госспецслужбы транспорта в Украине.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко, документ поддержал 321 нардеп.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2016—2021 годах иностранцам разрешили подписывать контракты и вступать в ряды ВСУ и Нацгвардии. В то же время речь шла только о подразделениях, которые подчиняются ВСУ, а не о подразделениях, созданных при Нацгвардии (среди них полк Азов). Из-за этого иностранные военнослужащие из полка Азов не могут легально находиться на территории Украины и не смогут получить украинское гражданство в будущем.

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Инициатор законопроекта нардеп Александра Устинова в колонке для Украинской правды объясняла, что благодаря закону, в частности:

  • люди, которые заключили контракт с Нацгвардией, смогут легально находиться в Украине на время контракту;
  • люди, прослужившие в Нацгвардии три года или больше, получают разрешение на иммиграцию и могут законно остаться и жить в Украине;
  • люди, которые получили ранения или травмы, выполняя свои обязанности, и не могут продолжать службу, имеют право получить разрешение на иммиграцию вне зависимости от продолжительности службы;
  • упрощается процедура подачи на украинское гражданство, получения разрешения на иммиграцию для иностранных военнослужащих Нацгвардии, а также процедура вступления на службу;
  • зарплаты иностранцев из Нацгвардии приравниваются к зарплатам украинцев, которые служат в этом же формировании.
https://www.youtube.com/embed/FnIO_s3kbO4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Нацгвардия Украины Верховная Рада Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Добровольцы Иностранцы Полк Азов Война России против Украины Национальная гвардия Украины (НГУ)

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