Рада приняла законопроект о реформе градостроения, который критиковали активисты и мэры 13 декабря, 20:01 Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада во вторник, 13 декабря, приняла в целом законопроект № 5655 о реформах в сфере градостроения, который критиковали мэры и общественные организации.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что законопроект поддержали 228 нардепов (при минимально необходимых 226).



Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что законопроект «фактически полностью нивелирует контроль городов за строительством и создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок». Он говорил, что Ассоциация городов Украины не раз призывала нардепов доработать законопроект.



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Мэр Львова Андрей Садовый также писал в Facebook, что «все головы украинских громад категорически против принятия закона [№ 5655] в такой редакции». По его словам, законопроект предусматривает, что контрольные функции получает частная инспектирующая компания, которая может быть создана самим застройщиком, а представители горсовета при этом не смогут попасть на территорию, где идет строительство.



12 декабря ряд общественных организаций, среди которых движение Чесно, Центр противодействия коррупции, DEJURE и Гонор, обратились к Раде и призвали не поддерживать законопроект во втором чтении.



«Общественные организации и СМИ просят народных депутатов не голосовать за этот законопроект без надлежащего публичного обсуждения со стейкхолдерами и основательной доработки с учетом замечаний», — было сказано в заявлении.

Лидерка движения Чесно Вита Думанская заявляла, что, согласно законопроекту, ни у местного самоуправления, ни у граждан не будет влияния на правила восстановления Украины.

Автор законопроекта, глава партии Слуга народа и замглавы профильного комитета Елена Шуляк утверждает, что этим документом Рада вводит цифровизацию процессов в сфере строительства и «максимально устраняет должностных лиц от принятия решений», а выдавать или блокировать разрешения на строительство теперь автоматически будет электронная система.

«Внедряется индивидуальная ответственность за каждое решение в сфере градостроительства, что обеспечивается цифровой подписью каждого участника процесса. А общественность сможет контролировать застройку через публичный модуль электронной системы», — цитирует ее пресс-служба политсилы.

По словам Шуляк, по примеру «британской модели» участники строительного рынка теперь смогут выбирать орган градостроительного контроля.

«Есть много примеров, когда местные власти не реагировали на градостроительный беспорядок. Теперь она обязана вести непрерывный мониторинг, и если выявит нарушения, может инициировать демонтаж объекта строительства даже без решения суда», — также сказала Шуляк.

Законопроект также поддержал вице-премьер, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Он считает, что цифровизация и автоматизация позволят «коренным образом изменить бизнес-климат в сфере строительства, который ассоциировался с коррупцией, злоупотреблениями и многочисленными историями об обманутых инвесторах».

Представитель Слуги народа и член профильного комитета Рады Виталий Безгин написал в Facebook, что «Украине необходима реформа градостроения», но ее нельзя проводить «путем давления и ломая стейкхолдеров через колено».

«Ошибочно жить в парадигме „все мэры коррупционеры“. Также ошибочно жить в парадигме, что все, кто занимается вопросами градостроительства в парламенте, являются „строительной мафией“. Обе парадигмы ошибочны. По обе стороны есть порядочные и профессиональные люди, имеющие общие ценности… Качественного диалога между центральной и местной властью вокруг этого [законопроекта] нет. Это снова о разделе, снова о качелях, снова об ослаблении государства изнутри, а этого допустить нельзя», — заявил он.

Как сообщает Суспільне, законопроект предусматривает ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создание единой государственной электронной системы в сфере строительства.