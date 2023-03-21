Рада поддержала запрет названий, связанных со страной-террористом Россией

21 марта, 16:20
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Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада во вторник, 21 марта, приняла изменения в закон О географических названиях о деколонизации топонимов.

Об этом сообщил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Документ в общей сложности поддержали 248 депутатов.

Он предусматривает запрет на присвоение географическим объектам названия, возвеличивающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

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Закон № 7253 признает преступным и осуждает российскую имперскую политику, запрещает ее пропаганду и символы, определяет, что принадлежит к этим символам, кто, как и в какие сроки необходимо убрать их из публичного пространства.

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В законе отмечается, что столетия русского господства на украинских землях сопровождались системными мероприятиями, направленными на ассимиляцию украинского народа, запрет и искоренение украинского языка и культуры, разрушение его традиций, духовной культуры и этнической самобытности, а также систематическими массовыми репрессиями, следствием которых стало уничтожение миллионов людей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Верховная Рада Запрет

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