Рада не сможет ускорить рассмотрение Избирательного кодекса Сегодня, 10:24 Цей матеріал також доступний українською НВ Рассмотрение всех поправок к новому Избирательному кодексу не удастся ускорить НВ

Председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко заявил, что рассмотрение всех поправок к новому избирательному кодексу не удастся ускорить.

В то же время в комитете прогнозируют, что Верховной Раде хватит времени для принятия нового избирательного кодекса до парламентских выборов, сообщает РБК-Украина.

«Нет никаких упрощенных процедур. Процедура одна. Мы будем идти по каждой поправке», — заявил Черненко.

По его словам, кодекс не смогут рассматривать ни по специальной сокращенной процедуре, ни путем инициирования внеочередных заседаний.

«Я озвучивал вариант устройства внеочередных заседаний, но как идею. Я не могу инициировать этого. Есть процедура инициирования внеочередных заседаний. Там определенное количество депутатов должны обратиться и председатель Верховной Рады должен его созвать. Скажем так, это хорошая идея, но она малореалистична», — отметил Черненко.

Избирательный кодекс приняли в первом чтении еще в 2017 году.

Законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Кроме того, документ предлагает систему региональных открытых списков, когда Украина делится на 27 избирательных регионов. В каждом из этих регионов партии выдвигают свои списки.

Избиратель обязательно голосует за партию и по желанию — за кого-то из кандидатов, которых партия выдвинула в этом региональном списке.

Парламент должен войти в рассмотрение Избирательного кодекса 6 июня.

