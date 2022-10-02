Верховная Рада собирается национализировать более 900 объектов РФ в Украине 2 октября, 19:06 Верховная Рада (Фото:ВРУ / Facebook)

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о национализации активов РФ в Украине. В перечень, который составило правительство, вошли более 900 объектов.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает пресс-служба ВРУ в Telegram.

Отмечено, что Кабинет министров подготовил список из 903 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству. Принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре.



Видео дня

По словам депутата, в список объектов вошли такие известные предприятия как Энергомашспецсталь в Краматорске, что на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, которую контролирует Росатом.

Также в этом перечне есть и известная сеть магазинов BROCARD, что на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ.

«Все эти объекты будут национализированы. Это не значит, что сразу поступят деньги в украинский бюджет. Все эти объекты перейдут в собственность государства, после чего государство может определяться, что с ними делать. Украина либо будет получать прибыль от работающего предприятия, либо она его выставит на приватизацию, либо предложит в аренду и т. д.», — сказала Пидласа.



Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, призвал Верховную Раду принять законопроект о национализации всех активов страны-агрессора России.

