Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете продаж и использования салютов и петард 16 августа, 15:00 Парламент в первом чтении поддержал законопроект о запрете продаж и использования салютов и петард (Фото:НВ)

Во вторник, 16 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ за основу поддержали 250 депутатов, против - ноль, воздержалось - 32, не голосовало - 66.

Президент Владимир Зеленский поручал рассмотреть запрет фейерверков на время войны, однако депутаты считают, что запрет будет актуален и после войны.

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Авторы документа указывают, что звуки и свет от пиротехники вредят психологическому здоровью людей во время войны, поскольку такие звуки подобны взрывам. Депутаты считают, что контроль и ограничение использования пиротехники останутся актуальными и после войны.

Согласно законопроекту, они хотят запретить использование любых фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехники и взрывчатых веществ. Исключение предлагают сделать:

для сценической пиротехники Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих низкий уровень опасности и уровень шума не превышает 60 децибел;

для использования пиротехники ВСУ, Нацполицией, спасателями в соответствии с законодательством Украины.

Также запрещается продажа всех фейерверков, в том числе с уровнем шума до 60 децибелов.

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