Почти половина украинцев не одобряют деятельность Рады — опрос

22 марта, 17:22
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Не одобряют деятельность Верховной Рады 48% украинцев, в апреле 2022 таких было только 22% (Фото:Офис президента)

Не одобряют деятельность Верховной Рады 48% украинцев, в апреле 2022 таких было только 22% (Фото:Офис президента)

48% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады, в то же время, одобряют деятельность украинского парламента 41% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы. Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

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Полностью одобряют деятельность украинского парламента только 9% украинцев, еще 32% ответили, что скорее одобряют его деятельность, 27% украинцев скорее не одобряют деятельность Рады, а 21% не одобряют ее совсем.

Инфографика: Международный республиканский институт

В апреле 2022 года полностью одобряли деятельность Рады 23% украинцев, скорее одобряли — еще 41%, скорее не одобряли — 14%, а полностью не одобряли — 8%.

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Опрос был проведен по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов — 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Опрос Верховная Рада Соцопрос Украинцы Оценка

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