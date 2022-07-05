Верховная Рада намерена до конца года принять законы, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС 5 июля, 23:30 Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент намерен до конца 2022 года принять все законопроекты, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы сейчас работаем как раз в этом направлении. Верховная Рада вместе с Кабинетом министров подготовила план законопроектных работ, который касается вопросов, связанных с четкой картой принятия законов до конца этого года», — заявил Стефанчук.

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Глава парламента допустил, что с некоторыми законопроектами могут возникнуть трудности с их поддержкой в зале Верховной Рады.

«Но надо уметь принимать непопулярные решения, потому что от этого зависит наш путь и наше движение в Европейский Союз. Верховная Рада настроена на работу, мы и далее остаемся открытыми для дискуссии, но никто не собьет нас с правильного пути, мы идем в направлении ЕС, мы возвращаемся домой», — заявил Стефанчук.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

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