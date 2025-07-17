Верховная Рада утвердила Шмыгаля министром обороны

С сентября 2023 года Минобороны возглавлял Рустем Умеров, которого сейчас рассматривают на должность главы или заместителя секретаря СНБО, заявлял нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Кроме этого, Железняк сообщил, что Андрея Сибигу повторно назначили министром иностранных дел. «За» выступил 271 депутат.

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, заявлял Железняк.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины.

Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней — дольше Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).