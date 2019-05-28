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Верховная Рада провалила закон о сокращении рабочего дня для беременных

Вчера, 16:29
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Верховная Рада провалила закон о сокращении рабочего дня для беременных - фото

НВ

Раде не хватило голосов на то, чтобы вернуть законопроект на доработку

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект, который предлагал обязать работодателей сокращать рабочий день беременным женщинам на один час без уменьшения размера зарплаты.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий законопроект № 7113 поддержали менее половины депутатов. Голосов не хватило также на то, чтобы вернуть законопроект на доработку.

В пояснительной записке указано, что цель документа — повышение социальных гарантий защиты беременных женщин и обеспечения здорового материнства.

Проектом предлагалось в обязательном порядке сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения работающих женщин с момента, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы.

Теги:   Работа Беременность Верховная Рада

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