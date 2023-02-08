Деоккупация неизбежна. Украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма — Верещук 8 февраля, 16:57 Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)

Вице-премьер Ирина Верещук на совещании сообщила, что вскоре украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма.

Об этом идет в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Учитывая неизбежность деоккупации Крыма, ряд положений Плана Правительства нуждается в актуализации с учетом современных реалий», — говорится в сообщении.

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По словам Верещук, перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас.

«Правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма», — сказала чиновница.

Кроме того, участники совещания рассмотрели следующие вопросы:



ответственность за коллаборационизм,

возврат украинского имущества,

правовой статус колонизаторов, то есть граждан РФ, незаконно прибывших на полуостров.



«Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам», — сказала Верещук.