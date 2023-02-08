Деоккупация неизбежна. Украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма — Верещук

8 февраля, 16:57
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Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)

Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)

Вице-премьер Ирина Верещук на совещании сообщила, что вскоре украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма.

Об этом идет в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Учитывая неизбежность деоккупации Крыма, ряд положений Плана Правительства нуждается в актуализации с учетом современных реалий», — говорится в сообщении.

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По словам Верещук, перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас.

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«Правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма», — сказала чиновница.

Кроме того, участники совещания рассмотрели следующие вопросы:

  • ответственность за коллаборационизм,
  • возврат украинского имущества,
  • правовой статус колонизаторов, то есть граждан РФ, незаконно прибывших на полуостров.

«Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам», — сказала Верещук.

https://www.youtube.com/watch?v=o9oDEOueUCI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Деоккупация Крыма Ирина Верещук

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