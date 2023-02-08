Деоккупация неизбежна. Украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма — Верещук
Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)
Вице-премьер Ирина Верещук на совещании сообщила, что вскоре украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма.
Об этом идет в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Учитывая неизбежность деоккупации Крыма, ряд положений Плана Правительства нуждается в актуализации с учетом современных реалий», — говорится в сообщении.
По словам Верещук, перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас.
«Правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма», — сказала чиновница.
Кроме того, участники совещания рассмотрели следующие вопросы:
- ответственность за коллаборационизм,
- возврат украинского имущества,
- правовой статус колонизаторов, то есть граждан РФ, незаконно прибывших на полуостров.
«Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам», — сказала Верещук.