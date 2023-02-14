Высший антикоррупционный суд возглавит судья Вера Михайленко

14 февраля, 22:17
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Вера Михайленко (Фото:Вищий антикорупційний суд/Facebook)

Вера Михайленко (Фото:Вищий антикорупційний суд/Facebook)

На общем собрании судей во вторник, 14 февраля, было принято решение, что Высший антикоррупционный суд Украины возглавит судья Вера Михайленко.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

«Новым главой Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко. Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании судей», — говорится в сообщении.

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В ЦПК напомнили, что предыдущие несколько попыток избрать главу ВАКС были неудачными.

С 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич. До сегодняшнего дня полномочия председателя выполнял Олег Павлишин.

https://www.youtube.com/embed/tMc6ipV4o8o
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) ВАКС

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