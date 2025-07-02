Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, специалист по конституционному праву Федор Вениславский в интервью Radio NV заявил, что никакой информации о том, что в Украине может через две недели смениться правительство, у него нет.

«То, что вы спрашиваете, — никакой информации о возможной смене правительства через две недели у меня также нет. Хотя, общаясь с разными коллегами, с представителями разных комитетов, вопросы к нескольким министрам периодически возникают. Поэтому, наверное, где-то слухи эти циркулируют, подогреваются, но официальной информации я не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Вениславский в эфире Radio NV.

Реклама

23 июня народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что 15 июля 2025 года — наиболее вероятная дата замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая сейчас является министром экономики Украины. В то же время, он отметил, что все еще может измениться.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

13 июня 2025 года народный депутат и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициирует отставку Кабинета министров Украины.

Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «должен самостоятельно уйти в отставку». По его словам, это позволило бы сэкономить время, которое придется потратить на подготовку документов для отставки правительства.

Статья 10 закона О правовом режиме военного положения запрещает прекращение полномочий органов государственной власти, в частности Кабинета министров Украины, во время действия военного положения.

16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Также Железняк утверждал, что отставка правительства нужна, поскольку выборов в ближайшее время не будет и «надо хоть какое-то обновление показать».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.