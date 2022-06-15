Другие приоритеты. Вениславский рассказал, когда Украина может получить современные истребители от стран НАТО

15 июня, 18:39
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F-35 (Фото:Lockheed Martin / Flickr)

F-35 (Фото:Lockheed Martin / Flickr)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Федор Вениславский, парламентарий комитета нацбезопасности и обороны луга народа) считает, что Украина может получить современные образцы боевых самолетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Об этом он сказал в интервью НВ.

По его мнению, существует несколько причин, почему ВВС Украины пока не получат самолетов.

Во-первых, есть опасения у западных партнеров об эскалации конфликта, которые не исключают угрозы для других стран.

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Во-вторых, современная авиация – очень дорогая вещь. Нуждается в десятках миллиардов долларов вливаний. Их нужно откуда-то привлечь.

В-третьих, в приоритете стран Запада предоставить ВСУ побольше ствольной артиллерии и систем РСЗО.

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По его словам, украинские и американские эксперты отмечают преимущество вражеской артиллерии.

«Продолжается ли дискуссия, какой второй приоритет для ВСУ: усиление бронетанковых войск или систем ПВО? Современная авиация для Украины только на четвертом месте», - рассказал Вениславский.

Добавил, что даже если бы партнеры из НАТО были готовы предоставить современные самолеты, то ВВС смогли бы их использовать только через несколько месяцев или даже еще позже. А артиллерийские системы ВСУ применяются почти сразу на поле боя.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе это, безусловно, произойдет. Есть производители самолетов, заинтересованные в сотрудничестве с Украиной, ведь это долговременные соглашения на десятилетия. Есть понимание, что Украина будет двигаться по пути полного переоснащения ВВС», — сказал политик.

Однако, подчеркнул, что в первую очередь на переговорах Украины и стран НАТО речь идет о получении истребителей предыдущих поколений - F-15 и F-16. Сам политик оценил эти переговоры как «процесс приваливает над результатом».

Кроме того, Вениславский подчеркнул, что несмотря на разные обстоятельства по поставкам тяжелого вооружения, темпы его поступления имеют хорошую динамику.

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Теги:   НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Поставки оружия

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