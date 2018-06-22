Венгрия уже не требует от Украины безусловного отказа от языковой нормы закона об образовании

Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной по реформе об образовании

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст.7 закона Об образовании, хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Об этом стало известно после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии, сообщает Европейская правда.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы. Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это - наше единственная просьба", - отметил Сийярто.

В то же время, Венгрия настаивает только на выполнение двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии

"Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец примет закон о продлении переходного периода (внедрение языковой нормы - ред.). Также мы ожидаем, чтобы была выполнена рекомендация о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона", - пояснил Сийярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования вызвала критику ряда государств, особенно активно против выступил Будапешт. В Венгрии блокировали встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратились в альянс с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

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