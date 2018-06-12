Венгрия блокирует сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне – Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о продолжающейся блокировке Венгрией сотрудничества Украины и НАТО.

"Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на наивысшим уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с нашими другими партнерами, чтобы все-таки иметь эту возможность", - цитирует Климпуш-Цинцадзе Интерфакс-Украина.

Вице-премьер напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашен на саммит Альянса и добавила, что украинская сторона будет работать до последнего, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.

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