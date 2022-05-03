Данилов заявил, что Путин заранее предупреждал Венгрию о нападении на Украину 3 мая, 00:28 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин предупредил Венгрию о своих планах начать полномасштабное вторжение в Украину.

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"…Венгрия… открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она заранее была предупреждена Путиным о том, что будет нападение на нашу страну… Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Этого не будет никогда. Эта страна, которая так себя вела — посмотрим, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны", — сказал он в эфире всеукраинского марафона, не уточняя подробности.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично отказался поставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживал инициативу эмбарго на российские нефть и газ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляша сообщило, что Будапешт наложит «вето» на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

По информации Reuters, Еврокомиссия может сделать исключение для Венгрии и Словакии при введении эмбарго на российскую нефть.

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