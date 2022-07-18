«Процедура увольнения всем известна». Венедиктова сделала первое заявление после решения Зеленского 18 июля, 19:50 Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сделала первое заявление после указа президента Владимира Зеленского о ее отстранении от должности.

На своей странице в Facebook она объяснила, что даст развернутый комментарий по этой ситуации позже.

«Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия „урегулирования“ сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий», — сказала Венедиктова.

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Она отметила, что если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского парламента, оно прибудет на отчет к народным избранникам.

«Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента. Президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом», — заявила Венедиктова.

18 июля издание ZN.ua со ссылкой на свои источники сообщило, что Венедиктова считает свое отстраненние незаконным.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. А обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

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