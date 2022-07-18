Венедиктова отказывается признавать законность ее отстранения от должности — ZN 18 июля, 18:32 Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Отстраненная указом президента от исполнения обязанностей генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что считает свое отстраненние незаконным, сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, она сообщила своему заместителю Алексею Симоненко, назначенному на выполнение ее обязанностей, что считает свое отстранение незаконным.

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Также сообщается, что в понедельник, 18 июля, Венедиктова была на рабочем месте, проводила совещание с приближенными сотрудниками прокуратуры, до которых довела ту же позицию.

Она подчеркнула, что считает себя полноправным действующим генеральным прокурором и собирается выполнять свои обязанности и дальше и получать за это заработную платную.

В то же время источники журналистов в Верховной Раде сообщили, что во время согласительного совета руководителей фракций и групп глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прояснил коллегам видение дальнейшего алгоритма действий по определению судьбы генерального прокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Что касается Венедиктовой, Давид Арахамия предложил депутатам собрать подписи о выражении ей недоверия и проголосовать за соответствующее решение в парламенте. Тем не менее, по состоянию на 16:00 18 июля никто из депутатов не обратился в канцелярию Верховной Рады за подписными листами для выражения недоверия Венедиктовой.

Что же касается главы СБУ Ивана Баканова, то, по словам руководителя монобольшинства, президент Владимир Зеленский лично внесет в Верховную Раду представление на его увольнение и назначение нового руководителя Службы безопасности.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. А обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

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