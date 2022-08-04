Зеленский изменил состав СНБО 4 августа, 23:18 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 августа, изменил состав Совета нацбезопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Зеленский вывел из состава СНБО уже бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову, экс-главу СБУ Ивана Баканова и ввел их преемников Андрея Костина и Василия Малюка (первый заместитель главы СБУ, временно исполняющий обязанности Баканова).

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Верховная Рада 19 июля уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского. В этот же день парламент уволил Баканова с должности главы СБУ.

17 июля Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову от исполнения обязанностей. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Новым генпрокурором стал нардеп от Слуги народа, глава комитета по правовой политике Андрей Костин. Обязанности главы СБУ временно исполняет Василий Малюк.

3 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подписал представление на назначение Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

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