Зеленский изменил состав СНБО

4 августа, 23:18
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 августа, изменил состав Совета нацбезопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Зеленский вывел из состава СНБО уже бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову, экс-главу СБУ Ивана Баканова и ввел их преемников Андрея Костина и Василия Малюка (первый заместитель главы СБУ, временно исполняющий обязанности Баканова).

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Верховная Рада 19 июля уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского. В этот же день парламент уволил Баканова с должности главы СБУ.

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17 июля Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову от исполнения обязанностей. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

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Новым генпрокурором стал нардеп от Слуги народа, глава комитета по правовой политике Андрей Костин. Обязанности главы СБУ временно исполняет Василий Малюк.

3 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подписал представление на назначение Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Жесткая зачистка кротов во власти. Наконец – Виталий Сыч, Сергей Фурса

https://www.youtube.com/embed/WT9a4xey_0Q
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СНБО Владимир Зеленский Иван Баканов Ирина Венедиктова Андрей Костин

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