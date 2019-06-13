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«Ватное окружение»: ведущий 1+1 отказался идти в Раду от Слуги народа

Сегодня, 09:43
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«Ватное окружение»: ведущий 1+1 отказался идти в Раду от Слуги народа - фото

Serhii Ivanov/Facebook

По словам Иванова, причиной отказа является позиция его семьи и недостаточная финансовая независимость

Блогер и ведущий телеканала 1+1 Сергей Иванов отказался от предложения Слуги народа участвовать в парламентских выборах.

У себя в Facebook он написал, что получил предложение от политсилы баллотироваться по мажоритарке.

По словам Иванова, причиной отказа является позиция его семьи и недостаточная финансовая независимость.

«Я не могу позволить себе депутатство чисто материально, поскольку не имею достаточно накоплений или бизнеса, чтобы следующие пять лет не зависеть ни от кого. Ограничения, связанные с выполнением депутатских полномочий, не позволят мне дополнительно зарабатывать», — отметил он.

Также ведущий добавил, что у него и действующей власти вряд ли совпадают «мировоззрения и восприятия законности».

«Меня очень беспокоит ватный слой окружения президента, и я не собираюсь об этом молчать. Готов в любой момент предоставить интеллектуальную помощь президенту и его политической силе (судя по всему, это им не помешает)», — подчеркнул Иванов.

Ранее олимпийский чемпион-1992 по фехтованию и директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт отказался идти на выборы в Верховную Раду по спискам Слуги народа.

Также экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, который был в списке партии Слуга народа под номером 33, отказался идти в Верховную Раду после обвинений активистов в связях с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

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Теги:   партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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