«Думаю, есть определенный прогресс». Ермак рассказал НВ о единственных переговорах, которые Украина ведет с РФ 20 июля, 16:13 Андрей Ермак заверил, что напрямую с россиянами не общается — переговоры о разблокировании портов проходят через ООН (Фото:ОП)

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, как влияет «усталость от войны» на настроения западных партнеров Киева и склоняют ли они Украину к переговорам с РФ.

«Что касается переговоров с РФ, сегодня единственные происходящие переговоры — это переговоры по разблокированию наших портов», — заверил Ермак.

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По его словам, этот процесс проходит на уровне украинских военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только через посредничество ООН.

«Я общаюсь с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с россиянами не общаюсь. Думаю, что у нас есть определенный прогресс. Но для нас вопрос безопасности номер один. Мы им [россиянам] точно не верим — это понятно», - подчеркнул Ермак.

В Стамбуле 13 июля состоялась четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования экспорта украинского зерна, в которой приняли участие представители Украины, России, Турции и ООН.



Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», среди которых «общий контроль в пунктах отправления и прибытия».



По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, во время первой встречи стороны достигли «очень существенного прогресса».

20 июля российский диктатор Владимир Путин заявил в Тегеране во время встречи с лидерами Ирана и Турции, что Россия якобы готова открыть путь экспорту украинского зерна, но выдвигает встречное условие. "Мы будем способствовать экспорту украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с экспортом российского зерна, будут сняты", - сказал Путин.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники ранее требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

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