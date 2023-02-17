Апелляция ВАКС изменила меру пресечения экс-замминистра Лозинскому. Его отправили под стражу 17 февраля, 15:41 Василий Лозинский (Фото:Василий Лозинский/Facebook)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения бывшему замминистра развития общин и территорий Украины Василию Лозинскому в пятницу, 17 февраля. Ему назначили залог в размере 50,2 млн гривен.



Об этом сообщает ВАКС.



Судьи рассмотрели апелляции стороны обвинения и защиты. Адвокаты считают подозрение Лозинскому необоснованным, тогда как, по мнению обвинения, для Лозинского избрали мягкую меру пресечения.

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«По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора», — заявили в ВАКС.

Лозинского взяли под стражу в зале суда. Мера пресечения действует до 22 марта.

22 января Кабмин уволил Василия Лозинского с должности замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. В отставку подали еще два заместителя министра — Вячеслав Негода и Иван Лукеря (последний заявил, что его увольнение не связано со скандалом). 24 января ВАКС отправил Лозинского под круглосуточный домашний арест.

По данным НАБУ, Лозинский получил деньги «за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники» (по информации УП, речь о закупке генераторов).

В ноябре 2022-го Кабмин назначил Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова.

2 декабря Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Ведомство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский сохранил статус замминистра.