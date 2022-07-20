Ермак ответил на обвинения в том, что СБУ и Офис генпрокурора возглавили «люди Татарова» 20 июля, 13:10 Андрей Ермак и Олег Татаров (Фото:Коллаж НВ / Офис президента / zib.com.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью НВ назвал «конспирологическими теориями» предположения о том, что новые временные руководители СБУ и Офиса генпрокурора являются фигурами, назначение которых лоббировал скандальный заместитель руководителя ОП Олег Татаров.



Журналистка НВ Кристина Бердинских в разговоре с Ермаком напомнила, что, по данным СМИ, нынешний и.о. главы СБУ Василий Малюк и и.о. генпрокурора Алексей Симоненко в прошлом году были среди гостей на праздновании дня рождения Татарова — и теперь он, возможно, «усиливает свое влияние на правоохранительные органы» через этих людей. А значит, речь идет и о большем влиянии самого Ермака.

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«Первое, что могу ответить: я не гулял на дне рождения Татарова, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли они там», — отметил Ермак. Он добавил, что когда Владимир Зеленский принимал решение о назначении Малюка и Симоненко временно исполняющими обязанности, «это точно не влияло на это решение».

«Что касается усиления, эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе на президента. Что касается влияния Татарова: он мне эти кандидатуры не предлагал, а я, соответственно, не предлагал президенту», — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что после назначений Малюка и Симоненко не ощущает изменений в своем статусе или уровне влияния как главы ОП.

«Я продолжаю работать 24/7. Основные мои направления, кроме тех, которые были в мирное время: наша армия должна получить все необходимое оружие. И я вижу сегодня результаты, в том числе моей работы. Это результат наших многих разговоров», — добавил Ермак.

Он рассказал о постоянных переговорах с участием Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов армии США, Джейка Салливана, советника президента США по нацбезопасности, и Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ. К ближайшему такому разговору присоединятся «наши британские коллеги в таком же статусе».

«В том числе благодаря этой работе сегодня мы имеем HIMАRS, имеем MRLS [американские реактивные системы залпового огня], я с этим словом просыпаюсь и засыпаю. Другое направление — это санкции. И также новая составляющая моей работы — это гарантии безопасности», — рассказал о своем текущем круге обязанностей Ермак.

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