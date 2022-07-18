Временный глава СБУ. Что известно о Василии Малюке, который будет руководить спецслужбой вместо отстраненного Ивана Баканова 18 июля, 15:27 Сюжет Василий Малюк перед началом российского вторжения был назначен замглавы МВД, однако затем его вернули работать в СБУ (Фото:Департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины)

Указ об отстранении Баканова был обнародован 17 июля, о назначении Малюка — 18 июля.



НВ рассказывает, что известно о Василии Малюке — новом временном руководителе СБУ.



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Карьера в СБУ

Василий Малюк родом из Коростышева Житомирской области, ему 39 лет.

Высшее юридическое образование получил в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности «правоведение» (2005). Впоследствии получил звание кандидата юридических наук.



На военной службе в органах государственной безопасности Малюк с 2001 года. Работал в региональных управлениях СБУ, занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В Центральном управлении СБУ Малыш работает последние 2,5 года:

в январе 2020 года занял должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ;

в марте 2020 года был назначен первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова и в то же время стал руководителем управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В июле 2021 года Малюка уволили с высоких должностей в СБУ одновременно с еще одним заместителем Баканова. Тогда в Офисе президента озвучили ряд претензий к службе. «Для президента является принципиальным существенно активизировать работу СБУ, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы на этом направлении в последнее время, — объяснил тогда причину увольнений советник главы ОП Михаил Подоляк. — Нужны новые управленческие решения. Нужна большая мобильность и быстрота в принятии решений. Нужны, наконец, доведенные до логического завершения уголовные дела, в которых идет речь о конкретных вызовах нашей национальной безопасности».

Центр противодействия коррупции летом 2021 года также напоминал, что управление СБУ, которым на тот момент руководил Василий Малюк, должно быть отменено по результатам реформы спецслужбы.

16 февраля 2022, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения, Василий Малюк был назначен заместителем министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Впрочем, после начала масштабных боевых действий его снова вернули в СБУ: 28 февраля Малюка уволили из МВД, а с марта 2022 года он вторично был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Звание и награды, участие в АТО

В конце марта 2022 Василию Малюку было присвоено звание бригадного генерала.

Известно, что после первого вторжения России в Украину в 2014 году он участвовал в антитеррористической операции (АТО, впоследствии ООС), является участником боевых действий и отмечен рядом наград:

знаки СБУ За отвагу и За доблесть;

награда президента Украины За участие в Антитеррористической операции

высшая ведомственная награда СБУ

наградное оружие

Назначение Василия Малюка и.о. главы СБУ

После того как 17 июля Владимир Зеленский неожиданно отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, эти функции временно доверили именно Василию Малюку. Как пояснили в ОП, тем временем по результатам соответствующих служебных проверок Владимир Зеленский определится, вносить ли соответствующие представления об увольнении Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой в парламент или же оставить их на должностях.

Собеседники сайта Бабель в СБУ и парламенте называют Малюка человеком, близким к Олегу Татарову — скандальному заместителю главы Офиса президента, который во время Революции достоинства занимал должность заместителя руководителя главного следственного управления МВД Украины и публично оправдывал действия силовиков против участников Евромайдана. Татаров продолжает работать в ОП, несмотря на резонанс после его назначения и расследования НАБУ дела о хищении квартир Нацгвардии, где Татарову пытались вручить подозрение во взяточничестве.

«В общей сложности за полтора года Олег Татаров замкнул на себе силовую правоохранительную вертикаль власти в стране. В его формальных и неформальных полномочиях — отношения Офиса президента с правоохранительными ведомствами и решение „особых задач“, о которых собеседники НВ предпочитают говорить только на правах анонимности», — писал об Олеге Татарове журналист НВ Дмитрий Бобрицкий в феврале 2022 года.

«Кадром Татарова» называла Василия Малюка и Татьяна Николаенко, журналистка Цензор.нет. А журналисты Украинской правды заметили Василия Малюка среди гостей празднования дня рождения Олега Татарова в начале сентября 2021 года, куда приехали более десяти высокопоставленных чиновников из разных силовых ведомств.

Журналист Юрий Бутусов после назначения Малюка и.о. главы СБУ, а заместителя Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко — и.о. руководителя Офиса генпрокурора, предположил, что теперь Офис президента лишь усилит влияние на эти структуры.

Что в декларации

В своей декларации за 2020 год Василий Малюк указал:

жилой дом общей площадью 228 квадратных метров с земельным участком в Коростышеве

землю в Коростышевском районе Житомирской области.



квартиру в Киеве площадью 122,4 кв. м, которой семья пользуется на безвозмездной основе,



жилой дом в столице, принадлежащий СБУ.



Передвигается семья Малюка на автомобилях Lexus LX470 2004 года выпуска и Nissan Rogue 2014 года выпуска.



За год семья Василия Малюка получила доход в сумме 2,2 млн. грн. Наличными они хранят 90 тысяч долларов.



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