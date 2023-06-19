Взятка в $400 тысяч: ВАКС отправил под стражу экс-замминистра развития общин 19 июня, 19:40 Василий Лозинский (Фото:Василий Лозинский/Facebook)

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 19 июня, отправил под стражу бывшего замминистра развития громад Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки в 400 тысяч долларов.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ. Его арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, мера пресечения будет действовать до 17 августа.



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22 января Кабмин уволил Василия Лозинского с должности замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. В отставку подали еще два заместителя министра — Вячеслав Негода и Иван Лукеря (последний заявил, что его увольнение не связано со скандалом). 24 января ВАКС отправил Лозинского под круглосуточный домашний арест.



По данным НАБУ, Лозинский получил деньги «за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники» (по информации УП, речь о закупке генераторов).



В ноябре 2022-го Кабмин назначил Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова.

2 декабря Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Ведомство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский сохранил статус замминистра.