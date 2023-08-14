Экс-генерала СБУ Шайтанова приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену 14 августа, 14:51 Шайтанова задержали в 2020 году, его дело рассматривали три года (Фото:СБУ)

Шевченковский районный суд Киева приговорил бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова к 12 годам тюрьмы, он признан виновным в госизмене, покушении на теракт и хранении боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, он осужден за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрение дела длилось почти три года с момента направления обвинительного акта в суд.

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По данным следствия, Шайтанов был российским агентом и сотрудничал с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым под псевдонимом Бобиль.

Россиянин с позывным Эльбрус был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе летом 2014 года.

До момента задержания Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках, об оперативниках и контрразведчиках СБУ.

Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля 2020 года в результате многоэтапной операции и на следующий день отправлен под стражу.

Его также подозревали в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.

Осмаев пережил несколько покушений на свою жизнь — в июне и октябре 2017 года. В результате последнего покушения погибла его жена Амина Окуева, а сам Осмаев получил пулевое ранение в ногу.

