Экс-нардепу и главе Счетной палаты Валерию Пацкану сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье — Чесно 24 октября, 14:58 По данным следствия и активистов, Пацкан незаконно получил из госбюджета более 117 тысяч грн (Фото:Валерий Пацкан/Facebook)

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье бывшему нардепу, который на данный момент занимает руководящий пост в Счетной палате. В движении Чесно заявили, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

Как рассказали в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, экс-нардепа уведомили о подозрении 24 октября.

По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года тогда еще нардеп получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве. Установлено, что из государственного бюджета он незаконно получил более 117 тыс. гривен.

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Открыто дело по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, что нанесло существенный вред).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В САП не назвали имя чиновника, но активисты движения Чесно уточнили в Telegram, что речь идет о Валерии Пацкане.

В его собственности есть квартира в новостройке в Печерском районе Киева.

Активисты отмечают, что проблемой по делу может стать то, что срок его давности истекает уже в марте 2023 года, поскольку Пацкану инкриминировано нетяжкое преступление. К этому времени детективы должны завершить расследование, а суд — принять окончательное решение.

Валерий Пацан был нардепом 8 созыва Верховной Рады. С марта 2018 года — глава Счетной палаты Украины.