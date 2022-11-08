Дело о компенсации за жилье: САП и НАБУ завершили расследование в отношении главы Счетной палаты 8 ноября, 11:13 Пацкан пока не прокомментировал ни подозрение, ни информацию о его отставке с поста главы Счетной палаты (Фото:Валерий Пацкан/Facebook)

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении экс-нардепа по делу о незаконном получении компенсации за жилье. Ранее сообщалось, что речь идет о нынешнем главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

Как сообщили в пресс-службе САП в Telegram, подозреваемому в злоупотреблении властью открыли материалы для ознакомления.

По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года нардеп 8 созыва Верховной Рады получил 117 тыс. грн компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве. В ходе следствия также был установлен факт получения этим депутатом еще более 10 тыс. грн компенсации.

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Таким образом, общий ущерб государству составляет более 127 тысяч грн, а не 117 тысяч грн, как сообщалось ранее.

24 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье бывшему нардепу, который на данный момент занимает руководящий пост в Счетной палате. В движении Чесно заявили, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

По данным Чесно, в собственности Пацкана есть квартира в новостройке в Печерском районе Киева.

Активисты отмечают, что проблемой по делу может стать то, что срок его давности истекает уже в марте 2023 года, поскольку Пацкану инкриминировано нетяжкое преступление. К этому времени детективы должны завершить расследование, а суд — принять окончательное решение.

4 ноября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Пацкан написал заявление об отставке с поста главы Счетной палаты после сообщения ему о подозрении. Сам экс-нардеп пока не прокомментировал ни подозрение, ни информацию об отставке.

Валерий Пацкан был нардепом 8 созыва Верховной Рады. С марта 2018 года — глава Счетной палаты Украины.